Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un pregiudicato 55enne di Zafferana Etnea per detenzione abusiva di munizioni. Al momento del controllo nella sua casa i militari non hanno trovato niente, ma vista l’agitazione del proprietario hanno esteso la perquisizione nell’abitazione viagrandese della madre dell’uomo, scoprendo il motivo di tanta tensione: in un’intercapedine del sottotetto c’era una busta contenente 231 cartucce di vario calibro nonché 3 caricatori per pistola della cui presenza, però, il denunciato non ha fornito alcuna spiegazione.