Tamponi per i migranti su nave quarantena

La Gnv Azzurra è ancora ferma davanti alla costa di Lampedusa: test anti Covid per i 350 a bordo

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – La nave quarantena Gnv Azzurra è rimasta per tutta la notte, e così farà per l’intera giornata di oggi, davanti alla costa di Lampedusa. Soltanto domani, con il calare del vento, l’imbarcazione che ha già a bordo 350 migranti, tornerà ad attraccare al molo per completare l’imbarco, fino a capienza massima, di altri ospiti dell’hotspot.

Ieri sera, il dipartimento Libertà civili del ministero dell’Interno aveva dato il via libera al trasferimento della nave verso Trapani, ma poi, dopo nuovi contatti fra società e dipartimento, la nave è rimasta davanti Lampedusa.

I 350 migranti imbarcati ieri sono stati sottoposti tutti a tampone rinofaringeo anti-Covid. I test sono stati prelevati dall’imbarcazione da una motovedetta della Guardia di finanza e poi sono stati trasferiti a Palermo con un elicottero per essere analizzati.