Continue violazioni degli arresti domiciliari, in carcere 42enne (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Noto, in esecuzione di specifica ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Claudio Fortezza, 42enne di Rosolini, già sottoposto agli arresti domiciliari. La misura costituisce un aggravamento di quella già in atto e deriva dalle numerose segnalazioni avanzate dagli stessi carabinieri per le costanti violazioni dei domiciliari.

Fortezza è stato portato dai carabinieri di Rosolini nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.