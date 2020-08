In casa collezione di fauna selvatica

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I carabinieri forestali nella località balneare di Barcarello, a Palermo, hanno scoperto, in un’abitazione, 61 esemplari di fauna selvatica imbalsamati.

In particolare, la collezione era costituita anche da 25 pezzi appartenenti a specie tutelate dalla convenzione di Washington, tra i quali il falco lanario, falco pellegrino, nibbio reale, astore, sparviero, poiana, barbagianni, civetta, gufo comune, tartaruga caretta caretta e da ulteriori 36 esemplari appartenenti a specie individuate tra quelle protette ai sensi della legge nazionale sulla caccia.

L’intera collezione, in ottimo stato di conservazione, di un uomo deceduto da qualche anno, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale gratuita all’università degli Studi di Palermo – centro servizi sistema museale di ateneo in via Lincoln – per poi fare parte della collezione del museo di Zoologia “P. Doderlein”.