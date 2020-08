Covid: +10 in Sicilia, la metà a Catania

Cinque nuovi positivi nella provincia etnea, 4 nel Ragusano, uno a Messina. Tamponi in deciso aumento IN AGGIORNAMENTO

Cinque casi a Catania, quattro a Ragusa. I nuovi positivi al coronavirus in Sicilia sono dieci e riguardano quasi esclusivamente la provincia etnea e quella iblea.

L’altro contagio si riferisce invece a Messina e fa salire a 293 il conto degli attuali malati, considerati anche un decesso (quello del professore Bruno Ficili a Scicli) e le quattro guarigioni.

Rispetto al giorno precedente, dunque, il bilancio risale ma aumentano anche i tamponi (2670 contro 823). Gli ospedalizzati sono 37 (3 in terapia intensiva), i pazienti in isolamento domiciliare 256.

Crescono i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), per un totale di 248.419. Le vittime in un giorno sono invece 5, in calo rispetto alla giornata di lunedì quando se ne erano registrati 12. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.171. Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Aumentano i ricoverati con sintomi: sono 27 in più rispetto a ieri (761 contro 734). Stabili, invece, i ricoveri in terapia intensiva: 41, con dieci regioni che non hanno malati nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.680 persone, 19 meno di ieri e gli attualmente positivi sono 12.482, 8 meno di ieri.

I guariti o dimessi sono complessivamente 200.766, 177 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.788 tamponi, quasi 20mila più di ieri.