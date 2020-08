Insulta e aggredisce carabiniere: arrestato

Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato Anthony Ferraro, 35 anni, accusato di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Una pattuglia della Stazione di Vizzini era impegnata in un servizio di perlustrazione notturno, quando in via Dello Stadio ha notato un’auto che all’improvviso ha effettuato un movimento repentino per non incrociare i militari dell’Arma.

La manovra è stata notata dai carabinieri che hanno subito inseguito la Volkswagen Polo condotta da Ferraro. All’automobilista è stato imposto l’alt, ma l’uomo ha iniziato ad inveire ed insultare i carabinieri che hanno chiesto il supporto dei colleghi.

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo si è scagliato contro un militare aggredendolo fisicamente prima di venire bloccato ed ammanettato. Non contento, Ferraro ha continuato a minacciare i carabinieri. L’uomo è stato posto ai domiciliari.