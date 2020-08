Il caldo torrido concede una tregua

Temporali e temperature in calo da mercoledì in tutto il Centro Sud

Share Tweet Whatsapp Email

Forse il caldo torrido di questi ultimi giorni sta per concedere una tregua anche in Sicilia. Tra mercoledì e giovedì, secondo gli esperti di 3BMeteo, la saccatura depressionaria proveniente dall’Atlantico si sposterà gradualmente fino alle regioni meridionali, indebolendosi gradualmente.

Sarà comunque in grado di provocare tempo instabile sulle zone interne del Centro-Sud con temporali anche forti nel pomeriggio e con temperature in calo. Meglio su Sicilia e versante ionico. Situazione diversa al Nord, interessato da un progressivo rinforzo dell’anticiclone dall’Europa occidentale, con tempo più stabile e temperature in aumento.