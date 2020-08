Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia hanno scoperto che uno dei dipendenti di un chiosco bar di via Garibaldi lavorava omettendo l’igiene delle mani e degli ambienti non utilizzando guanti e mascherina protettiva. La struttura inoltre era sprovvista di pannelli separatori tra il personale di servizio e i clienti, motivi per i quali è stata applicata la chiusura provvisoria del locale per cinque giorni.