Piazza Armerina circondata dalle fiamme

Emergenza incendi in Sicilia. Piazza Armerina è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall’ospedale Chiello, in contrada Bellia (nel video le immagini da Facebook). E’ stata ordinata l’evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia-Cannata. Stanno operando 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora.

Al lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altro focolaio. E’ in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.

“La provincia di Enna è attaccata da criminali che stanno appiccando fuoco in diverse zone in modo scomposto per dividere le forze sul campo – dice Nino Cammarata sindaco di Piazza Armerina -. La situazione è complessa ma siamo lavorando”.

Altri incendi riguardano l’area del Palermitano: da 24 ore bruciano la vegetazione e i boschi attorno a Monreale e Borgetto. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti nel monrealese. Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda sera di ieri con i mezzi aerei. Ma poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento.Interventi aerei che sono ricominciati all’alba.

Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel Palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono già stati divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte del fuoco è molto vasto sono impegnate anche a terra numerose squadre antincendio.