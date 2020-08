Covid: 10 nuovi casi in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Sono dieci i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tre sono stati registrati a Ragusa (si tratta di migranti in isolamento), due a Catania, uno a Palermo, Messina, Caltanissetta, Enna e Siracusa.

In totale gli attuali contagiati sono 281, cifra che include 4 guariti. Gli ospedalizzati sono 39, tra questi 3 sono in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare sono invece 242. Non si registrano decessi.

Sono 295 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri (il dato precedente è di 379). Secondo i dati del ministero della Salute sono 5 le nuove vittime (ieri erano state 9). I tamponi effettuati sono stati 60.383, in calo di circa 8mila rispetto a ieri.

I nuovi casi si registrano soprattutto in Emilia Romagna (+56), Lombardia (+55) e Veneto (+46). Le uniche regioni senza nuovi contagi sono Valle d’Aosta e Basilicata, oltre al territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Sono oltre 200mila le persone guarite in Italia dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, si tratta precisamente di 200.229 persone (+255 rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono invece 43 (+2). Calano i ricoverati con sintomi (-11), che sono ora 705. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.709 (+44), gli attualmente positivi 12.457 (+35). I casi totali sono ora 247.832, i deceduti 35.146.