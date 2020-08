C’è la differenziata in via Sebastiano Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una porzione di via Sebastiano Catania (nel tratto in cui si intersecano le trafficate vie Tindari e Alan Turing) avrà il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Da lunedì Dusty avvierà la fase di sensibilizzazione e sperimentazione per 72 utenze domestiche e 36 utenze non domestiche facenti parte del progetto.

I volontari e gli operatori Dusty forniranno le opportune informazioni sulle modalità e gli orari di conferimento, e distribuiranno anche il calendario settimanale e il dizionario dei rifiuti.

Entro il mese di agosto sarà completata la consegna di tutti i kit per la raccolta differenziata ed eliminati i contenitori stradali di prossimità attualmente presenti lungo la via, posizionati davanti a un Iper Store alimentare, realtà commerciale interessata dal progetto.

“La via Sebastiano Catania è una via molto penalizzata dal proliferare di micro-discariche abusive a opera di cittadini residenti e/o di pendolari incivili. Un fenomeno che, con la progressiva eliminazione dei contenitori stradali di prossimità e l’avvio del servizio dedicato porta a porta, sarà certamente combattuto”, dice l’azienda.