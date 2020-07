Noto, violenta ex fidanzata per gelosia

Pensava che la donna avesse un’altra relazione, l’ha convinta a incontrarlo e ha abusato di lei in auto: arrestato 41enne

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Avrebbe violentato la ex fidanzata per una folle gelosia, pensando che lei avesse intrapreso una relazione: i carabinieri lo hanno arrestato a Noto (Sr) per violenza sessuale aggravata.

L’uomo, 41 anni, non accettava la fine della relazione con la sua compagna. Prima gli insulti e le umiliazioni verbali. Poi ipotizzando che la donna avesse intrapreso una nuova relazione ha voluto incontrarla, ha convinto la vittima a salire in auto, si è diretto in una zona di campagna e l’ha violentata. La donna ha denunciato le violenze ai carabinieri.