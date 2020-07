Messina, dopo 70 anni niente Vara

Annullata la processione per evitare assembramenti

MESSINA – Non si svolgerà quest’anno la processione della Vara a Messina per evitare assembramenti e la possibile diffusione del Covid. A confermarlo è il sindaco De Luca.

“Non ci sono le condizioni per lo svolgimento della tradizionale manifestazione della nostra Vara ed il comune non organizzerà manifestazioni che possano creare assembramenti. Abbiamo condiviso un sobrio programma incardinato esclusivamente sulle funzioni religiose che si svolgeranno per la ricorrenza dell’Assunta e che sarà reso noto dall’arcivescovo”, ha detto.

Quest’anno quindi per la prima volta dopo oltre 70 anni la macchina votiva non sfilerà per le vie della città, l’ultima volta era accaduto negli anni della seconda guerra mondiale.