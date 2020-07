Catania, arrivano ondate di calore anomale

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Anche domani e dopodomani sono previste a Catania ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente a un grado di rischio basso, di pre-allerta. Lo rende noto il servizio di protezione civile comunale.

L’amministrazione raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari. In caso di necessità è possibile contattare il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000, o il servizio unico di emergenza al 112.

Per quanto riguarda la Sicilia, la protezione civile regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani massimo rischio incendi in ampie zone della Sicilia, compresa la provincia di Palermo, e una ondata di calore con temperature fino a 36 gradi. L’ondata di calore è prevista in aumento con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi.