Eolie, stop a sbarco selvaggio di turisti

LIPARI – No allo sbarco selvaggio dei turisti a Stromboli e Panarea, nelle isole Eolie, che nei mesi estivi arrivano in massa.

Il sindaco Marco Giorgianni ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare lo sbarco dei vacanzieri-escursionisti sia per i rischi di eruzioni dello Stromboli sia per gli assembramenti pericolosi per il Covid 19.

In pratica i vaporetti che arrivano dalla Calabria e che trasportano oltre 200 pendolari del mare, potranno approdare a Stromboli e Panarea il martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 14. Il lunedì, giovedì e sabato dalle 14.30 alle 19.

Per i vaporetti che giungono dalla Sicilia il martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 14 e il lunedì, giovedì e sabato dalle 14,30 alle 19. A controllare ci sarà la guardia costiera.