AGRIGENTO – Un pensionato di 85 anni è stato ritrovato, privo di sensi, nelle acque antistanti alla spiaggia di Porto Palo di Menfi. I bagnini hanno subito trascinato a riva l’anziano. Sono state messe in atto tutte le manovre di massaggio cardiaco, ma per l’uomo – residente a Menfi – non c’è stato nulla da fare. L’uomo, in base all’ispezione cadaverica, avrebbe avuto un improvviso malore.