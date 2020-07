Share Tweet Whatsapp Email

I carabinieri hanno arrestato Antonino Rapisarda, 28 anni, accusato di evasione dai domiciliari. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, in viale San Teodoro hanno notato la presenza del giovane, evaso per ben cinque volte in un mese. Rapisarda è stato ricondotto ai domiciliari.