Caldo africano: 40 gradi e afa alle stelle. Ondata di calore a Catania sino a venerdì

Ecco l’ondata di caldo africano. Come preannunciato, da Nord a Sud, le temperature in queste ore stanno schizzano fino a raggiungere i 40 gradi e con afa alle stelle.

“Un campo anticiclonico di matrice nordafricana ha preso possesso del Mediterraneo – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio – estendendo la sua influenza verso l’Europa centrale. Tra mercoledì e sabato clou del caldo, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi nelle aree interne della Sicilia”.

L’afflusso di aria calda proviene da Marocco e Algeria. Qualche grado in meno si registrerà lungo le coste, grazie alle brezze, ma in serata e nelle ore notturne l’afa si farà decisamente sentire.

Dal 2 al 4 agosto l’alta pressione tenderà a cedere piuttosto bruscamente al Centronord per il passaggio di una perturbazione nordatlantica. Assisteremo così a una passata temporalesca sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali: il mix tra alte temperature ed elevati tassi di umidità costituirà un notevole serbatoio energetico a disposizione per la formazione di temporaleschi anche violenti, con grandinate, colpi di vento e bruschi cali termici.

Il Comune di Catania ha diramato uno stato di pre-allerta per i giorni 29, 30 e 31 luglio, quando sono previste “ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente ad un grado di rischio basso”.

“Il livello di rischio 1 – sottolinea la nota dell’amministrazione – può comunque precedere il verificarsi di temperature elevate e condizioni meteorologiche tali da incidere sulla salute della popolazione. L’amministrazione comunale raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari”.

“Le raccomandazioni ministeriali in questi casi annoverano diversi consigli pratici, tra i quali: migliorare gli ambienti domestici e di lavoro facendo ricorso a condizionatori e ventilatori; in caso di cefalea provocata da un colpo di sole o di calore, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea; bere molti liquidi; vestire con indumenti di cotone, lino o fibre naturali e all’aperto indossare cappelli leggeri e di colore chiaro; fare pasti leggeri, preferendo la pasta, la frutta e la verdura alla carne e ai fritti; durante gli spostamenti in macchina tenere sempre a disposizione una scorta d’acqua; prendersi cura delle persone a rischio, con visite frequenti; controllare neonati e bambini piccoli più spesso; dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in zone ombreggiate. In caso di necessità è possibile contattare: il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000; il servizio unico di emergenza al 112”.