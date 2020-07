Scooterista in fin di vita a Catania

di Tonino Demana. Grave incidente in via Passo Gravina, indagini in corso per ricostruire la dinamica e non si esclude l’auto pirata

CATANIA – Mattinata di sangue a Catania per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 8 in via Passo Gravina. Protagonista il conducente di un mezzo a due ruote che per cause in fase di accertamento è finito rovinosamente a terra, non distante dall’ingresso secondario della Cittadella universitaria.

Le condizioni dello scooterista, un cittadino extracomunitario, sono apparse subito gravi a causa dei numerosi traumi riportati nell’impatto con il selciato su cui è rimasta una grossa chiazza di sangue.

Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza del 118, mentre gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale hanno delimitato l’area dell’incidente per effettuare i rilievi di legge. Il traffico in direzione Borgo ha subìto pesanti rallentamenti a causa del restringimento della corsia.

Non si esclude che il conducente del mezzo a due ruote possa essere stato urtato da un’auto che poi si sarebbe data alla fuga, circostanza che riporta alla mente l’incidente mortale avvenuto nel fine settimana sul viale Kennedy all’altezza del night Discus.