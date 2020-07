Si aggiungono ai due precedenti: tutti in quarantena. Rafforzati i controlli per evitare fughe

RAGUSA – Cresce il numero dei positivi tra i migranti sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile Cosmo. Ai due di domenica mattina, ora se ne sono aggiunti altri 8.

I contagiati sono stati isolati dal resto del gruppo e posti in quarantena. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza nell’hotspot e nel centro di accoglienza Don Pietro in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, per impedire possibili fughe di migranti.