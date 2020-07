Siracusa . Incidente nella notte in via Columba, travolti anche mezzi in sosta: ferita 22enne alla guida

SIRACUSA – I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti la notte scorsa, intorno alle 3.30, in via Columba per un incidente stradale. Una 22enne ha perso il controllo della Fiat Punto che, in maniera autonoma, dopo aver tamponato un’auto e due scooter in sosta, si è ribaltata.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre la ragazza dall’abitacolo e a consegnarla alle cure del 118, a mettere in sicurezza la vettura con il distacco della batteria e a chiamare il carroattrezzi.