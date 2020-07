Incidente in Sardegna, muore messinese

Share Tweet Whatsapp Email

CAGLIARI – Un 19enne messinese è morto in Sardegna in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Cagliari. Il giovane, insieme ad un amico rimasto gravemente ferito, ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guardrail. L’incidente si è verificato intorno all’una di notte sulla Statale 130. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ed i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e della Stazione di Sant’Avendrace.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per il 19enne messinese non c’è stato nulla da fare. L’amico è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità.I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.