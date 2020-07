Era in partenza per Bucarest: catturato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il rumeno Ene Leu, 48 anni, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in esecuzione di pene concorrenti.

La Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto di Catania, ieri, durante il controllo dei passeggeri in partenza per Bucarest (Romania), hanno arrestato il cittadino romeno destinatario di un ordine di carcerazione per rapina in concorso, lesioni personali ed evasione dagli arresti domiciliari.

Leu sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, ma gli agenti, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti a identificarlo. Il 48enne è stato condotto nella casa circondariale di Termini Imerese (Pa) dove dovrà scontare la pena di 4 anni, 3 mesi e 6 giorni di reclusione.