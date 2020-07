Covid, in Sicilia 19 positivi in più

Salgono i casi: 5 nuovi contagiati a Catania, gli 8 del Ragusano sono i migranti sbarcati a Pozzallo. In Italia ancora 11 vittime

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Considerando i 7 guariti nelle ultime 24 ore, il totale degli attuali malati sale a 206, due dei quali ricoverati in terapia intensiva. Circa tremila i tamponi effettuati.

Questa la distribuzione dei contagi per provincia: uno a Palermo, 4 a Messina, uno ad Agrigento, 5 a Catania (uno dei quali a Paternò, segnalato dal sindaco Nino Naso, “è collegato allo stesso nucleo familiare già colpito”) e 8 a Ragusa, ovvero i migranti sbarcati a Pozzallo (e quindi conteggiati, in quanto non più a bordo di una nave).

Gli 8 erano sul mercantile Cosmo arrivato sabato sera. Si aggiungono ai due già trovati positivi. Tutti sono in quarantena. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza nell’hotspot e nel centro di accoglienza Don Pietro in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, per impedire possibili fughe di migranti.

Anche in Italia risalgono leggermente i contagi: nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123.

I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).