Covid, in Sicilia 19 positivi in più. Conte prolunga lo stato di emergenza

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Considerando i 7 guariti nelle ultime 24 ore, il totale degli attuali malati sale a 206, due dei quali ricoverati in terapia intensiva. Circa tremila i tamponi effettuati.

Questa la distribuzione dei contagi per provincia: uno a Palermo (un migrante), 4 a Messina (tre collegati al cluster dell’Istituto ortopedico e uno sempre in seguito al pre triage ospedaliero), uno in provincia di Agrigento (a Ravanusa), 5 a Catania (uno dei quali a Paternò, segnalato dal sindaco Nino Naso, “è collegato allo stesso nucleo familiare già colpito”) e 8 a Ragusa, ovvero i migranti sbarcati a Pozzallo (e quindi conteggiati, in quanto non più a bordo di una nave).

Gli 8 erano sul mercantile Cosmo arrivato sabato sera. Si aggiungono ai due già trovati positivi. Tutti sono in quarantena. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza nell’hotspot e nel centro di accoglienza Don Pietro in contrada Cifali, tra Comiso e Ragusa, per impedire possibili fughe di migranti.

DIMESSA NEONATA A TAORMINA. È stata dimessa dal Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina la bimba nata prematura operata per una cardiopatia congenita e nata da una mamma affetta da Covid. La piccola era nata a giugno, da una bengalese di 34 anni, ed era stata ricoverata nell’ospedale Cervello a Palermo dove è risultata positiva al Coronavirus al rientro da Londra.

In seguito è stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico nel Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, dove era stata trasferita alla terapia intensiva neonatale per un periodo di osservazione. Madre e figlia saranno accolte per un’a settimana negli appartamenti messi a disposizione dalla fondazione Chincherini a Letojanni.

IN ITALIA RISALGONO I CONTAGI. Anche in Italia risalgono leggermente i contagi: nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 212 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123.

I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).

CONTE PROLUNGA LO STATO DI EMERGENZA. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato “l’inevitabile proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre”, che dovrebbe essere indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. Il testo, è ancora in fase di limatura, ma l’orientamento è indicare la metà di ottobre come data di

scadenza dell’emergenza legata al coronavirus.

“Pur in assenza del vincolo normativo – ha detto Conte parlando in aula al Senato – ritengo doveroso condividere con il Parlamento”. Il premier ha poi spiegato che lo stato d’emergenza, previsto dal codice di protezione civile, “è stato vagliato positivamente dalla Corte costituzionale’ e ha lo scopo di favorire ‘efficacia e tempestività’ nelle situazioni emergenziali.