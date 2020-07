Sperona auto della ex e la massacra di botte

Share Tweet Whatsapp Email

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni.

La scorsa notte, alla guida della sua auto, in via Catania, ha prima speronato per poi bloccare la marcia di un Suv condotto da un 38enne di Mascali, all’interno della quale c’era la sua ex fidanzata, una 49enne, trascinata fuori dall’abitacolo, presa a calci e pugni, lasciata in terra sanguinante, mentre il conducente dell’auto speronata, anche lui aggredito, è riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri.

I militari hanno soccorso immediatamente la donna, la quale ha raccontato di aver avuto una relazione di circa tre mesi con il suo aggressore, troncata da lei da appena una settimana.

L’uomo è stato rintracciato e ammanettato mentre percorreva via Circonvallazione a Riposto con ancora addosso i jeans intrisi di sangue.