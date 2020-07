Sorpresi a rubare uno scooter a Cibali: presi

Catania . Un ventenne e un 17enne bloccati dai carabinieri in via Casagrandi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 20enne Rosario Cutuli e un 17enne, entrambi catanesi, per tentato furto di uno scooter.

Una segnalazione arrivata al 112 ha consentito ai carabinieri di intervenire tempestivamente in via Casagrandi dove sono riusciti a bloccare e ammanettare i due ladri mentre stavano forzando il cilindretto di accensione e la serratura della sella di uno scooter Honda SH parcheggiato in strada.

Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati condotti rispettivamente agli arresti domiciliari e nel centro di prima accoglienza per minori di Catania.