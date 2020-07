Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Arresti domiciliari per tre giovani indagati, in concorso, per rissa, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti a offendere. A dare esecuzione all’ordinanza del gip del tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri.

La rissa si verificò, allo Stazzone di Sciacca: luogo di ritrovo dei giovani e proseguì fino al viale delle Terme, nella notte fra il 30 e il 31 maggio. A scontrarsi due gruppetti di giovani di Sciacca e Ribera (Ag).

I tre arrestati – stando all’accusa – hanno sequestrato, in viale delle Terme, un 19enne di Ribera che dopo essere stato picchiato è stato lasciato per terra esanime: i medici gli diagnosticarono un trauma cranico e lesioni varie guaribili in 20 giorni.