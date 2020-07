I soliti ignoti alle Poste di Ravanusa

Abbattono il muro per pochi spiccioli

AGRIGENTO – Abbattono a colpi di piccone il muro dell’ufficio postale di corso Lauricella, a Ravanusa (Agrigento), e portano via, durante la notte, pochi spiccioli.

Non c’è stato il tempo, infatti, per i ladri di poter mettersi all’opera e rovistare. Non appena si sono intrufolati nell’ufficio postale, si è innescato l’allarme collegato con la caserma dei carabinieri.

I militari dell’Arma si sono subito precipitati, ma i ladri – quasi certamente una banda – erano già spariti. Acquisiti i filmati del sistema di video sorveglianza interno ed esterno dell’ufficio postale.