Scordia, dà fuoco alla casa e si spara

SCORDIA (CATANIA) – Un pensionato di 75 anni si sarebbe suicidato la notte scorsa a Scordia (Catania) dopo aver dato fuoco alla sua abitazione. L’uomo si sarebbe poi ferito mortalmente con un colpo di pistola. E’ una delle ipotesi sul ritrovamento di un cadavere in una casa del paese in via Tenente de Cristoforo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’uomo viveva da solo. Sulla vicenda ha aperto un’inchiesta la Procura della Repubblica di Caltagirone.