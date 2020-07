Minaccia su Fb nuova compagna del suo ex

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Ha perseguitato per mesi su Facebook, con messaggi da profili falsi, la nuova compagna del suo ex: è quanto scoperto dagli agenti della polizia postale di Trapani che hanno denunciato una 33enne, residente in provincia.

Offese e minacce che la vittima, a marzo, si è decisa a denunciare. Alla polizia ha raccontato di avere ricevuto dal 2018, sul social network, numerosi messaggi da profili cosiddetti fake che la minacciavano di morte e la ingiuriavano con parole offensive.

Anche il compagno della vittima, nello stesso periodo, aveva ricevuto una lettera anonima da una asserita ex fidanzata che si diceva ‘dispiaciuta per la fine della loro relazione’. Da lì, i sospetti si sono concentrati sulla donna con cui aveva avuto una breve relazione.

Dalle indagini della polizia postale e dall’analisi dei tabulati telefonici, è stato possibile risalire all’identità della 33enne che sui social utilizzava i profili falsi ‘Occhi blu’ e ‘Lady D’. Per la donna è scattata la denuncia.