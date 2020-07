Lampedusa, un’altra notte di sbarchi

Share Tweet Whatsapp Email

Gruppi di tunisini sono stati rintracciati nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa, ma anche sulla terraferma.

Sono 12 i barchini rintracciati davanti all’isola di Lampedusa dalle motovedette della Guardia di finanza e da quelle della Capitaneria di porto durante la notte. A bordo un minimo di 10 persone e un massimo di 25.

Due le operazioni condotte a terra dalle Fiamme gialle che hanno rintracciato 5 tunisini al molo Sanità e altri 15 al molo Madonnina. Poco prima dell’1 di notte, dopo l’ennesimo sbarco, i poliziotti in servizio all’hotspot hanno avuto serie difficoltà – per mancanza di spazio – nelle procedure di identificazione.

La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 200 tunisini con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Il gruppo sta per lasciare la struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola dove resteranno in 760 a fronte di una capienza massima prevista di 95 persone.