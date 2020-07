Covid in risalita, 8 nuovi casi in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Otto nuovi positivi al coronavirus in Sicilia: due a Catania, cinque a Messina e uno a Palermo. In totale gli attuali positivi nell’Isola sono 170: 13 sono ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva, 157 sono in isolamento domiciliare.

In Italia contagi in calo: dopo due giorni di crescita, oggi si registrano 252 nuovi positivi. Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. Scende anche il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono 5, contro i 10 di ieri.