Covid in risalita, 8 nuovi casi in Sicilia. Segnalati altri due ricoveri a Ragusa

Otto nuovi positivi al coronavirus in Sicilia: due a Catania, cinque a Messina e uno a Palermo. In totale gli attuali positivi nell’Isola sono 170: 13 sono ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva, 157 sono in isolamento domiciliare.

E da Ragusa giunge notizia di altri due nuovi contagi nel giro di 24 ore. Ieri un cittadino del Bangladesh è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ragusa, oggi invece è stato ricoverato un marinaio di origini romene.

In Italia contagi in calo: dopo due giorni di crescita, oggi si registrano 252 nuovi positivi. Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. Scende anche il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono 5, contro i 10 di ieri.

Il monitoraggio Iss-Ministero della Salute sull’andamento del coronavirus nella settimana dal 13 al 19 luglio mette però tutti in guardia. Secondo il report, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri. Il numero di nuovi casi di infezione rimane, comunque, nel complesso contenuto. L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni.

Negli ultimi 14 giorni si riscontrano stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Seppur in diminuzione, spiega però l’Iss, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante.

L’indice Rt nazionale è a 0.95. Questo indica che la trasmissione in Italia è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane. In quasi tutte le Regioni sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento in alcune di esse rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell’infezione, vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l’origine.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver “appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”.