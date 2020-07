Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 39enne Massimo Agnello. Alle 4 e mezza del mattino, transitando per la via Fagone, i militari hanno notato un uomo con un berretto e con il volto travisato da una mascherina chirurgica che stava forzando con un grimaldello la porta di una barberia, verosimilmente nell’intento di appropriarsi dei pochi euro contenuti in cassa.

L’uomo, alla loro vista, si e dato alla fuga correndo a gambe levate ma i militari, comunque, sono riusciti a raggiungerlo ed ammanettarlo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.