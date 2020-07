Share Tweet Whatsapp Email

GELA (CALTANISSETTA) – Un operaio di 59 anni è morto, stamani poco dopo le 9.30, schiacciato dalla pala meccanica che stava manovrando per effettuare un movimento terra nella diga Comunelli, in territorio di Butera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero della salma. Sono state avviate due inchieste: una della magistratura, l’altra dell’ispettorato del lavoro.