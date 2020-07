A Catania 4 positivi in più, uno a Ragusa. Altri 5 malati nell’istituto ortopedico

Share Tweet Whatsapp Email

Cinque nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle scorse 24 ore: quattro a Catania e uno a Ragusa. Tre i guariti, gli attuali malati salgono a 163. Quasi tremila i tamponi effettuati.

All’elenco si aggiungono 5 persone che risultano positive al Covid nell’Istituto ortopedico di Ganzirri. Già tre ne erano stati rilevati venerdì scorso nella stessa struttura. I contagiati sono quattro pazienti e un operatore sanitario; si trovano attualmente isolati in camere singole. I 5 casi non sono stati ancora conteggiati nel report della Regione.

In Italia sale ancora il numero dei nuovi contagiati: sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

Solo in una regione, la Valle d’Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.