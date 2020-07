Fuochi d’artificio: follia in piazza Europa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Nella tarda serata di ieri la polizia di Catania ha denunciato un 40enne per accensione ed esplosioni pericolose in piazza Europa.

Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di accensioni di artifizi pirotecnici non autorizzati intorno alla mezzanotte. In pratica in maniera estemporanea era stato allestito uno spettacolo di fuochi artificiali.

Tra i presenti è stato individuato un uomo che armeggiava proprio con l’involucro da cui si sviluppava lo show pirotecnico. Dentro c’erano 25 candelotti di categoria F2.