Covid: 6 nuovi casi nel Catanese

Un altro contagio a Siracusa: gli attuali positivi in Sicilia salgono a 161. Numeri in risalita sul territorio nazionale

Sono 7 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sei contagi riguardano Catania e provincia, uno Siracusa.

Il numero degli attuali positivi nell’Isola tocca così quota 161, compensato in parte da 3 guarigioni. Sale a 13 il numero dei ricoverati in ospedale, 3 dei quali in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono 148. Non ci sono decessi.

In Italia risale il numero dei nuovi contagiati: secondo i dati del ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di ieri.

Le nuove vittime sono invece 9, in calo rispetto alle 15 di ieri, per un numero complessivo di 35.082 decessi. I casi totali salgono a 245.032.

Gli attualmente positivi sono 12.322 (+74), i guariti 197.628 (+197). I tamponi effettuati sono stati 49.318, in aumento rispetto a ieri.

Ci sono solo tre regioni – Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta – e la Provincia autonoma di Bolzano a non registrare nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore.

I 282 positivi individuati sono, tra l’altro, 57 in Emilia Romagna, 51 in Lombardia, 36 in Veneto e in Basilicata, 20 nella Provincia autonoma di Trento, 19 in Campania, 16 nel Lazio, 13 in Piemonte; le altre regioni hanno aumenti a una sola cifra.