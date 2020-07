Arraffa magliette in via Umberto e scappa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia ha arrestato il pluripregiudicato catanese Giovanni Piacente, 39enne già sottoposto alla sorveglianza speciale, per il furto in un negozio di via Umberto.

Gli agenti hanno notato che alcuni passanti cercavano di richiamare la loro attenzione indicando un uomo che fuggiva precipitosamente in direzione di via Etnea. E’ scattato l’inseguimento e il ladro è stato bloccato dopo un centinaio di metri, mentre sono stati recuperati i capi di abbigliamento di cui aveva tentato di disfarsi gettandoli a terra durante la fuga.

Piacente era entrato in un negozio di vestiti per bambini e si era impossessato di quattro magliette, del valore di 450 euro, nascondendole nei pantaloncini per poi uscire e scappare via. La scena è stata notata dalla proprietaria e ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio.