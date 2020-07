Pusher in fuga alla vista dei poliziotti: presi

Catania . Controlli nel Villaggio Zia Lisa: in manette due pregiudicati

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel Villaggio Zia Lisa, dove esiste una piazza di spaccio molto attiva. Fermata un’auto con a bordo due giovani della provincia etnea che hanno riferito di essere là per acquistare della droga e hanno consegnato spontaneamente ai poliziotti nove dosi di marijuana. Entrambi sono stati multati e al conducente è stata ritirata la patente.

I poliziotti hanno poi fatto un accurato controllo in un palazzo vicino, dal quale sono usciti due giovani che alla vista della polizia hanno tentato di fuggire giù per le scale, ma sono stati subito bloccati. I due sono trovati in possesso di una busta con della marijuana. I due, Cesare Lizzio, 37 anni, e Stefano Mascali, 20 anni, entrambi pregiudicati sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.