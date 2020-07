Messina, il prefetto riapre il centro accoglienza chiuso dal sindaco De Luca

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha annullato l’ordinanza contigibile ed urgente del sindaco di Messina Cateno De Luca che disponeva la chiusura del centro di accoglienza migranti di Bisconte.

“La gestione dell’hotspot è di competenza del Governo e non può essere soggetta ad ordinanza sindacale” scrive la Prefettura in una nota stampa. “Per ciò che attiene le eventuali decisioni sul futuro dell’hotspot – prosegue la nota – il Prefetto conferma in ogni caso le esistenti interlocuzioni con il ministro Lamorgese con la disponibilità a prendere in considerazione anche le motivazioni dell’amministrazione comunale”.