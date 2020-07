In Sicilia 2 nuovi casi di coronavirus: ‘Malato dipendente Comune Battiati’

Il sindaco etneo dà la notizia: “Ma ha contratto il Covid fuori dal nostro territorio. In quarantena i familiari”. In italia scende il trend dei contagi

La quota rimane quasi fissa: 2 nuovi positivi al giorno. La Sicilia trema un po’, ma i dati non sono ancora preoccupanti. Rispetto a ieri nessun decesso e due guarigioni: rimane dunque 157 il numero degli attuali malati, due dei quali ricoverati in terapia intensiva.

UN CASO A SANT’AGATA LI BATTIATI. Un caso di coronavirus accertato su un dipendente del Comune di Sant’Agata Li Battiati. A informare i cittadini sui social è il sindaco Marco Rubino.

“Miei cari concittadini – scrive – sento il dovere di comunicare un nuovo caso di Covid riguardante un cittadino e dipendente del Comune. Il caso, tuttavia, si è manifestato ed è stato accertato al di fuori del territorio comunale, presso un altro comune e un’altra provincia. Vi prego di non chiedermi in alcun modo nome e cognome nel rispetto della privacy”.

“Vi rassicuro però sul fatto – continua – che il nostro concittadino è già stato preso in cura dalle autorità competenti con tutte le cautele del caso prontamente adottate onde evitare ogni possibilità di diffusione del contagio. Vi rassicuro, inoltre, che anche i familiari con cui è avvenuto il contatto negli ultimi giorni sono in quarantena e stanno bene”.

Rubino conclude: “Vi chiediamo ancora di non abbassare la guardia, seguendo con assoluto rigore le regole, indossando la mascherina come previsto dalle ordinanze regionali, lavando le mani e sanificando gli ambienti domestici”.

SCENDE IL TREND DEI CONTAGIATI IN ITALIA. Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.