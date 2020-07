Costruiscono ospedale anti coronavirus: come premio li spediscono in Sicilia

Vacanza a Palermo per alcuni artigiani bergamaschi

BERGAMO – Vacanza in Sicilia per alcuni artigiani bergamaschi che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia da coronavirus. Sono ospiti a Palermo dell’imprenditore antimafia Gianluca Maria Calì.

“Benvenuti in Sicilia piccoli eroi”, ha scritto oggi in un post il giornalista de ‘Le Iene’ Ismaele La Verdera pubblicando anche una foto dell’arrivo sull’isola. “La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua – scrive sempre La Verdera -. Ve li ricordate? Sono gli artigiani che in pochi giorni hanno costruito gratis l’ospedale da campo di Bergamo, sono arrivati ieri a Palermo ospiti dell’imprenditore Gianluca Maria Calì che ha voluto offrire loro una vacanza”.