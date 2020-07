Fumogeni al tribunale, denunciati 4 ultras

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sono stati individuati dalla Digos quattro dei 15 tifosi del Catania che lo scorso 16 luglio all’esterno del Palazzo di giustizia hanno inscenato una manifestazione di protesta posizionandosi sulla gradinata esterna del tribunale ed esponendo uno striscione con la seguente scritta: “A voi il dovere di giudicare. a Noi la possibilità di amare. Calcio Catania matricola 11700 Mck”.

Gli ultra avevano anche acceso alcuni fumogeni, quindi erano riusciti a dileguarsi rapidamente facendo perdere le loro tracce. Un’azione collegata al default della società sportiva e alla forte contestazione contro i vertici.

I quattro tifosi identificati e denunciati appartengono al Mecha Klan, un gruppo ultras che nel corso degli ultimi campionati ha trovato collocazione nella tribuna B dello stadio Massimino.

A carico di tre di loro sono risultati numerosi pregiudizi penali per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive; uno in particolare è attualmente sottoposto al provvedimento del Daspo.

I quattro devono rispondere di adunata sediziosa, accensione pericolosa e manifestazione non autorizzata. Hanno anche violato le normative anti Covid non avendo ottemperato alle misure di sicurezza. Le indagini proseguono per identificare gli altri supporter.