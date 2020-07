Covid, dal governo 4,3 miliardi alle Regioni

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Approvato oggi in Conferenza Stato-Regioni l’accordo che ha erogato alle Regioni 4.3 miliardi per l’anno 2020 per le le minori entrate provocate dal Covid. Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Il decreto Rilancio, ricorda Boccia, “ha previsto un fondo presso il Mef con una dotazione per il 2020 pari a 1,5 miliardi di euro: 500 milioni di euro saranno ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario, un miliardo tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano”.