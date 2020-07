Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa nei confronti di Damian Piotr Grezesik, 28 anni, cittadino polacco residente a Siracusa, con precedenti di polizia, condannato in via definitiva a espiare la pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, in quanto responsabile di numerosi reati contro il patrimonio commessi a Siracusa, in particolare nel quartiere di Ortigia, tra il 2015 e il 2018. Il giovane stranieri è stato portato nella casa circondariale di Gela, dove dovrà scontare la pena.