Protesta davanti alla Sicula Trasporti

Stamattina in contrada Codavolpe a Catania si è svolto un presidio di protesta contro gli impianti della Sicula Trasporti. Il presidio ha visto la partecipazione e gli interventi di abitanti di Vaccarizzo, comitati, gruppi, associazioni da Catania, Lentini e Augusta.

“Per gli abitanti di Vaccarizzo e per tutti i partecipanti, il presidio di oggi è una tappa importante di un percorso di lotta in corso da tempo – si legge in una nota -. Nonostante la portata delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la famiglia Leonardi, nulla è cambiato per coloro che pagano il prezzo dell’inquinamento dei territori: continuano le emissioni pestilenziali dell’impianto di Codavolpe, continua il conferimento di 200 Comuni nella discarica di grotte San Giorgio-Bonvicino ed è in progetto la costruzione di un termovalorizatore per gassificazione ancora nella stessa zona, sempre a Codavolpe”.

“La protesta di fronte ai cancelli dell’impianto dei Leonardi serve a ribadire che è necessario fermare il business dei rifiuti e gli affari fatti sulla pelle degli abitanti chiudendo tutti gli impianti inquinanti, affermando la responsabilità dei comuni e rimettendo al centro le reali esigenze dei territori”.