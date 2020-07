Share Tweet Whatsapp Email

PATERNO‘ (CATANIA ) – In esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, i carabinieri hanno arrestato Nunzio Pappalardo, 40 anni, originario di Paternò. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 6 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di rapina

aggravata in concorso, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, a Catania.