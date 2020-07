Share Tweet Whatsapp Email

MASCALI (CATANIA) – I carabinieri di Mascali hanno arrestato il 41enne Daniele Leotta per detenzione e spaccio di droga.

I militari in casa sua in via Stazione hanno trovato 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il necessario materiale per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto ma, soprattutto, 1.050 euro sui quali Leotta non ha saputo fornire la provenienza.